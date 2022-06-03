فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظة البحر الأحمر.. اعرف التفاصيل

كشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بنك القاهرة والاولدفيك وعمارات الصفوة بداية من غدًا السبت 3 مايو جراء الإصلاحات التي تجريها الشركة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .

فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في البحر الأحمر

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن عدد من المناطق التي يتم قطع التيار الكهربائي عنها وهي كل من منطقة الوزيري ومنطقة الشيف ومنطقة المدرسة اليابانية ومنطقة مدرسة ليدرز بتقسيم النور يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا من أجل العمل بصيانة دورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء

من جانبه قال مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق لعمل صيانة دورية لمحولات الكهرباء ونقل الاحمال، والتي تجري بشكل دوري كإجراء احترازى عدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة، أو من أجل عمل مناورة طوارئ إذ تقوم فرقة من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

رسالة تحذير من محافظ البحر الأحمر

وعلى جانب آخر وجه محافظ البحر الأحمر رسائل تحذيرية شديدة اللهجة للتجار في الأسواق والمحلات التجارية إضافة إلى المخابز في حال عدم التزامهم بالأسعار ، متوعدًا بتطبيق الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه العبث بالأسعار المقررة.