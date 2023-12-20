فريق عمل المداح الجزء الرابع يواصلون تصوير المسلسل لعرضه في رمضان 2024

يواصل فريق عمل مسلسل المداح الجزء الرابع تصوير المسلسل بأحد الاستوديوهات في المنصورية، وذلك استعدادًا لعرضه في الماراثون الرمضاني القادم 2024، ويضم مسلسل المداح مجموعة من النجوم المتميزين، وهم حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، وسيكون الفنان فتحي عبد الوهاب هو نجم الجزء الرابع، حيث بدأ بتصوير أولى مشاهده في المسلسل منذ عدة أيام، ومن المقرر أن يسافر فريق العمل إلى محافظة قنا لاستكمال التصوير.

حمادة هلال وخالد سرحان_ مصدر الصورة: موقع القاهرة 24

يذكر أن مسلسل المداح الجزء الثالث قد حقق نجاحًا كبيرًا بعدما تم عرضه في رمضان الماضي 2023، وتدور أحداث مسلسل المداح في إطار من التشويق والإثارة حول المعارك التي تدور بين عالم الجن والشيخ صابر المداح “حمادة هلال”.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع

بحسب موقع القاهرة 24، فإن قصة الجزء الرابع من المسلسل تدور حول البحث في الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم، كما يجسد فتحي عبد الوهاب شخصية عالم يساعد الشيخ صابر المداح في رحلة بحثه.

وأشار إلى أنه تمت كتابة 7 حلقات من المسلسل، وأكد أن الفنان حمادة هلال متحمس للجزء الجديد.