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فريد الديب يتدخل في قضية نيرة أشرف ضحية المنصورة

محمد هشام فاروق

أكد المحامي الشهير فريد الديب على عدم قبوله للدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة حتى الآن.

فريد الديب

وجاء ذلك بعد تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي عن تصريحات صحفية حول حقيقة دفاع الديب عن محمد عادل صاحب قضية قتل نية أشرف أمام جامعة المنصورة، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي ولا سيما للمتعاطفين مع أسرة الضحية نيرة أشرف.

المحامي فريد الديب

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كما أوضح فريد الديب في تصاريح خاصة عن جاهزيته للدفاع عن محمد عادل المتهم في قضة قتل نيرة أشرف.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد أصدرت حكمها بإحالة أوراق المتهم محمد عادل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في قضية قتل طالبة المنصورة، وتم تحديد جَلسة يوم 6 من شهر يوليو الجاري للنطق بالحكم في القضية.

محمد عادل قاتل نيرة أشرف

وكان القاضي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي قد كشف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن المحامي فريد الديب سوف يدرس قبوله في مرحلة الطعن لقضية الطالبة بجامعة المنصورة نيرة أشرف عقب صدور الحكم من المفتي.

الضحية نيرة أشرف

كما أضاف العوضي في تصريحه باحتمالية قَبُول المحامي فريد الديب في الطعن بالحكم الصادر ضد محمد عادل المتهم في القضية بعد طلب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بذلك خلال تواجده باليونان.

محمد هشام فاروق

محمد هشام فاروق، طالب لدى كُلْيَة التربية النوعية قسم تكنولوجيا التعليم جامعة أسوان، صانع محتوى مبتدأ وصحفي تحت التمرين


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