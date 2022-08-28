فرص لسقوط الأمطار.. هيئة الأرصاد تكشف توقعات طقس غداً الإثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس التي من المقرر أن تشهدها مصر غدًا الإثنين، الموافق 29 أغسطس 2022، موضحةً درجات الحرارة التي تسيطر على معظم مناطق الجمهورية، حيث من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار اليوم، مما يتسبب في تكوين بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وهو ما يقلل من تأثير أشعة الشمس، مشيرة إلى أن طقس غداً سيكون حاراً رطباً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال فترات النهار، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس الإثنين

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ستشهد طقس مائلا للحرارة رطب ليلاً، بينما سيكون حاراً رطباً على باقي المناطق، كما ستشهد حركة الأمواج ارتفاعاً في البحرين الأحمر والمتوسط، وأوضحت الأرصاد أن الشعور بحالة الطقس سيكون أفضل خلال فترات الليل، مع أجواء حارة نهاراً وسط ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الشعور بحرارة الطقس، إذ إنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة في الظل 34 درجة على القاهرة.

فرص سقوط أمطار

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء ستشهد غيومًا جزئية، كما من المقرر أن تظهر الغيوم الجزئية على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري مع نشاط متقطع للرياح، بينما ستشهد مدن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نشاط رياح مع أجواء مشمسة، بالإضافة إلى تواجد فرص سقوط أمطار بسيطة بنسبة 20% تقريباً على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر مع رمال مثارة.