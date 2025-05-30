فرصة مناسبة للسفر والاستجمام.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس في عيد الأضحى

يترقب المواطنون باهتمام بالغ حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بحثا عن فرص الاستمتاع والاستجمام خلال إجازة العيد التي أقرتها الحكومة وتبدأ من الخميس 5 يونيو 2025 وحتى الإثنين 9 يونيو من نفس الشهر.

أخبار الطقس في عيد الأضحى 2025

تتوقع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الربيعية خلال حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، على معظم أنحاء الجمهورية.

أمطار اليوم على السواح الشمالية

تقول غانم، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وعبيدة أمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، إن فرص سقوط الأمطار قائمة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، خاصة في مطروح والسلوم، على أن تمتد غدًا السبت ويوم الأحد لتشمل مناطق مثل العلمين والإسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ، لكنها ستكون أمطارًا خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة اليوم

تؤكد عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على السواحل الشمالية تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية، بينما تصل في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى إلى 31 أو 32 درجة، وهي درجات تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو أقل منها، ما يدعم الإحساس بأجواء معتدلة، لافتا إلى أن الطقس ليلاً سيكون لطيفًا، مع تسجيل درجات حرارة صغرى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، وقد تنخفض في المناطق الجديدة أو المكشوفة، خاصة مع وجود نشاط خفيف للرياح.

وفيما يخص حركة الملاحة البحرية، تشير توقعات الدكتورة منار غانم إلى استقرار الحركة على البحرين الأحمر والمتوسط، ولا توجد أي ظواهر جوية تؤثر سلبًا، مما يسمح بالاستمتاع الكامل بالأجواء خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك فترة عطلة عيد الأضحى المبارك.

نشاط الرياح في المناطق الصحراوية

توصي غانم أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات، خصوصًا في المناطق الصحراوية والمكشوفة، التي قد تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة يومي السبت والأحد.

طقس العيد

في رسالة طمأنة لجموع المواطنين حول حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تتوقع غانم بأن الأجواء ستظل معتدلة ومستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع غياب أي موجات حارة ملحوظة، مما يجعل عطلة العيد فرصة مناسبة للسفر والاستجمام.