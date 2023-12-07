فتوح أحمد: مراتي كانت المفروض تتطلق 30 مرة

كشف الفنان فتوح أحمد، خلال لقائه ببرنامج “الستات” الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة، وسهير جودة، ويعرض عبر قناة “النهار”، عن أسرار حياته الخاصة وطريقة تعامله مع زوجته.

الفنان فتوح أحمد في لقاء تليفزيوني سابق - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قال فتوح، مازحًا: “مراتي كانت المفروض تتطلق 30 مرة من اللي بعمله فيها.. لإن أنا عصبي جدًا لدرجة وحشة.. ووحش فعلًا.. واتربيت على إني ملك وحواليا الخدم”.

وأضاف: “هي تعبت معايا أوي وعشان كده كنت عايز أخلف عشان ما أسيبهاش لوحدها في الدنيا دي بس ربنا ما أرادش.. وبحكم شغلي وظروفه الصعبة فأنا كنت شخص مزعج وعصبي وبشتغل في المسرح وهي قاعدة فكنت بدعي إن تيجي حاجة تشغلها.. ولما حاولت تعمل مشاريع فشلت فيها بس ببقى مبسوط إنها مشغولة ساعتها”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان فتوح أحمد، مسلسل “جعفر العمدة” الذي عرض في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا.

“جعفر العمدة” بطولة: محمد رمضان، ومي كساب، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، وأحمد داش، وأحمد فهيم، وجوري بكر، عن قصة: محمد سامي، وسيناريو وحوار: محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامي.