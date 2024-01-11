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فتاة تزعم أنها شقيقة شيرين وتثير جدلًا واسعًا.. ومحمد عبد الوهاب يقاضيها: خلصنا من لوسي جاتلنا توتي

أسامة محمد

قرر محمد عبد الوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، مقاضاة فتاة تزعم بأنها شقيقتهما، حيث قال خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “حسبي الله ونعم الوكيل.. أهو زي ما انتوا شايفين كده ناس مريضة وحقودة ومقرفة وغلاوية”.

فتاة تزعم أنها شقيقة شيرين وتثير جدلًا واسعًا.. ومحمد عبد الوهاب يقاضيها: خلصنا من لوسي جاتلنا توتي

شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب وزوجها السابق حسام حبيب في العمرة - مصدر الصورة: إنستجرام

وأضاف: “بلاوي بتتحدف علينا.. اقسم بالله ولا لينا علاقة بالناس دي.. مستنقع قذارة.. خلصنا من لوسي جاتلنا توتي.. وصحافة وإعلام وناس تعرفنا تطلع تقول علينا كلام وافترى ما يعلم بيه إلا ربنا ودلوقتي واحدة بتقول إنها أختنا من الأم وبكره واحدة تانية من الأب وشوية ونلاقي أخواتنا في الرضاعة كمان.. ما هي هيصة بقى ومش هنخلص”.

وتابع: “مش عارف أقول حسبي الله ونعم الوكيل على مين بالظبط.. ع الناس دي ولا ع اللي حطنا في اللليلة دي غصب عننا.. سيتم تقديم بلاغ رسمي ضد المريضة دي.. نشوف إيه حكايتها ومين وراها”.

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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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