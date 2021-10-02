فتاة تتهم منة فضالي بالنصب عليها: أرسلت لها 4 قطع ملابس لعمل دعاية وقالتلي أنا مخدتش حاجة منك

اتهمت فتاة تدعى “إسراء ريان” الفنانة منة فضالي بالنصب عليها، وإخلالها بالاتفاق معها على عمل دعاية لحسابها التجاري على موقع “انستجرام” الذي تعرض فيه ملابس للبيع.

وقالت إسراء، أنها حررت محضرًا ضد الفنانة منة فضالي، برقم 3501 لسنة 21 إداري، قسم ثالث أكتوبر تتهمها فيه بالنصب، حيث أرسلت لها 4 قطع ملابس عبارة عن 2 فستان، وحذاء، وحقيبة يد، مقابل قيامها بعمل دعاية لها عبر موقع “انستجرام” ولكنها أخذت الهدايا ولم تعد ترد عليها.

وأضافت إسراء، أنها استمرت في مراسلتها لمدة شهر كامل ولكنها لم ترد، إلى أن نشرت فيديو احتفالها بعيد ميلادها وظهرت فيه منة فضالي وهي ترتدي أحد الفساتين الذي أرسلته إسراء لها، مما أثار استفزازها فأرسلت لها مرة أخرى لترد عليها قائلة: “أنا مخدتش حاجة منك.. ولو عايزة ريفيو باخد فلوس عليه”.

وحذرت إسراء، المتابعين من عدم التعامل تجاريًا مع الفنانة منة فضالي، مشيرة إلى أنها وكلت محامي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

يذكر أن الفنانة منة فضالي، احتفلت بعيد ميلادها الـ 38 في أوائل سبتمبر الماضي، حيث أنها من مواليد 4 سبتمبر 1983 بالقاهرة.