فتاة التيك توك.. ترحيل حنين حسام الى سجن القناطر فور القبض عليها.. توقيع نموذج الحبس 10 سنوات

قامت اليوم الثلاثاء قوات الأمن بترحيل حنين حسام، والتى عرفت اعلاميا بـ”فتاة التيك كوك”، وذلك الى سجن القناطر، لتقوم بتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس 10 سنوات، وذلك عقب انتهاء الأجراءات القانونية اللازمة، وكذلك أيضا توقيعها على نموذج الحبس من محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمنطقة العباسية .

وقد أستطاعت الأجهزة الأمنية من القبض على الفتاه، وذلك لتنفيذ الحكم التى قد قضت به المحكمة، وذلك بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات، وكذلك تغريمها مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، وذلك عقب ظهورها فى فيديو حديث منذ ساعات قليلة قد مضت، وقد تم القبض على الفتاه فى أحد المناطق بالقاهرة.

وقد حكمت محكمة جنايات القاهرة، والتى قد أنعقدت فى منطقة التجمع الخامس، وذلك برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وذلك بمعاقبة الفتاه وأيضا مودة الأدهم وأشخاص أخرين، وذلك بتورتهم فى قضية الأتجار بالبشر، وذلك فى القضية التى عرفت اعلاميا بـ”فتيات التيك توك”، حيث أمرت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لحنين حسام، وكذلك تغريمها مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، وقد عاقبة باقى المتهمين حضوريا بالسجن 6 سنوات، وكذلك تغريم كلا منهم مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه.

وقد ظهرت الفتاه حنين، صباح اليوم، فى فيديو على حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى “أنستجرام”، وقد ظهرت فى الفيديو وهى تبكى وتستغيث، وذلك لمنع القبض عليها، فور صدور حكم بالسجن المشدد 10 سنوات والغرامه، وذلك فى قضية الأتجار بالبشر، وهذه القضية التى تم فيها أستغلال البنات القصر للعمل كمذيعات فى أحد التطبيقات على مواقع التواصل.

وقد كانت فتاة التيك توك حنين حسام قد التمست فى فيديو ليلة أمس، وذلك من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك اعادة النظر فى القضية الموجه اليها، والتى قد اتهمت فيها بالأتجار بالبشر.