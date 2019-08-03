فاتورة النت، الآن يمكنكم الاستعلام عن فاتورة النت برقم التليفون. ونتيجة للتطور التكنولوجي الحديث والحالي اصبح من السهل جدا معرفة فاتورة النت ودفع فاتورة النت أون لاين عن طريق فيزا فودافون كاش أو من خلال ماستركارد. أو من خلال فون كاش أو من خلال الحساب البنكي الخاص بكم في هذا المقال سوف نشرح لكم بالتفصيل كيفية الدخول علي تي داتا وعمل تسجيل حساب جديد وتأكيد الحساب من خلال البريد الإلكتروني ومعرفة فاتورة النت، يمكنكم الآن دفع فاتورة تي أي داتا بكل سهولة وبخطوات بسيطة جدا. وسوف نوضح تلك الخطوات الآن.

فاتورة النت

لدفع فاتورة النت يجب عليكم الدخول إلي موقع mytedat. يجب عليكم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة السر أو أنشاء حساب جديد. عند أنشاء حساب جديد يجب اختيار المنطقة أو المحافظة التابع لها وإدخال رقم التليفون الأرضي وبعد ذلك أدخال رقم الموبايل وعمل تأكيد. بعد ذلك أدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر وتأكيد كلمة السر سوف يتم إرسال كود تحقق علي الموبايل أو الجوال يجب أدخال كود التحقق والضغط علي تأكيد. بعد الانتهاء من هذه الخطوات يمكنكم الدخول إلي tedata الاستعلام عن فاتورة النت الصفحة الرئيسية. سوف تجدون الأيام الباقية في الاشتراك وبرنامج مكافاءات فور يو والنقاط التي حصلتم عليها.

الاستعلام عن فاتورة النت

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة النت من خلال الضغط علي أيقونة فواتيري ثم تجديد اشتراكي سوف يتم عرض الفواتير ويمكنكم معرفة العروض المتاحة. سوف تظهر لكم في هذه الصفحة الفاتورة التي يجب دفع الاشتراك الخاص بها شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%. يمكنكم معرفة تفاصيل التجديد وقيمة الفاتورة من المعلومات الموجودة. يجب وضع علامة صح علي كلمة أوافق علي الشروط والأحكام والضغط علي كلمة سداد. يمكنكم من خلال التحدث مع خدمة عملاء تي داتا او من خلال تي داتا الدعم الفني شات خدمة العملاء معرفة فاتورة النت أيضا بسهولة.

دفع فاتورة النت عن طريق فيزا فودافون كاش

الدخول علي الموبايل وكتابة الرمز الأتي *9*100#. أدخال القيمة الحقيقية للفاتورة المطلوب سدادها. سوف يتم خصم مصاريف الخدمة. إدخال الرقم السري لمحفظة فودافون كاش. سوف يتم عمل الكارت او الفيزا وار سالها للموبايل الخاص بكم شاملة كل البيانات. التوجه إلي موقع my tedata وتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني والرقم السري. والضغط علي فواتيري تجديد الاشتراك وطلب السداد. اختيار ماستركارد وإدخال اسم صاحب البطاقة بالانجليزي. أدخال أرقام الكارت الموجودة وإدخال تاريخ الانتهاء وإدخال الرقم السري في الخانات الموجودة والضغط علي تأكيد دفع الفواتير. سوف يتم التأكد من الفيزا وتظهر رسالة بإتمام نجاح العملية. وسوف يتم رسالة إلي الجوال بإتمام العملية كما يمكنكم طباعة الفاتورة أن شئتم وهكذا يتم دفع الفاتورة أون لاين أو عن طريق الأنترنت.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكنكم ألان الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع المحافظات والمناطق ومعرفة فاتورة الكهرباء الخاص بكم في دقيقية واحدة في جميع محافظات مصر. يمكنكم التعرف علي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بكم قبل عملية دفع فواتير الكهرباء أون لاين عن طريق فوري أو جوميا أو الفيزا البنكية عليكم بالدخول إلي موقع شركة الكهرباء الاستعلام عن الفواتير واختيار المنطقة التابع لها. بعد ذلك أدخال نوع الفاتورة منزلية أو تجارية. واختيار الهندسة التابع لها وكتابة رقم المنطقة ورقم ورقم اليومية ورقم الحساب والرقم الفرعي والضغط علي أظهار الفواتير. يمكنكم معرفة البيانات السابقة من خلال رقم شركة الكهرباء أو من خلال احد إيصالات الكهرباء الموجودة معكم من قبل.

عروض tedata الأخيرة

تم تغيير وتحديث باقات الانترنت الجديدة لتصبح كالاتي :

باقة السوبر

يكون المشترك على 140 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 120 جنيه شهريا. يكون المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 210 جنيه شهريا. يكون المشترك على 600 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 500 جنيه شهريا.

باقة الميجا

يكون المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 70 ميجا/ث مقابل 310 جنيه شهريا.

باقة الترا