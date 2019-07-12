فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2019.. طريقة الاستعلام بعد قرارات رفع الدعم

نقدم لجمهور موقع نجوم مصرية طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2019، وهو أول شهر في الميزانية الجديدة وبعدما قررت الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية وتفعيل قرار شرائح الكهرباء وحساب الفاتورة على حسب الشريحة.

زيادة أسعار فواتير الكهرباء

وزير الكهرباء الدكتور محمد شكر صرح في عدة مؤتمرات صحفية أن الحكمة تتخذ إجراء رفع الدعم التدريجي عن الكهرباء، حتى يتم رفع الدعم بشكل كامل عام 2020، وهي الخطة التي تتخذها الدولة للتنمية الشاملة، وبذلك ستتحرر أسعار استهلاك الكهرباء لعدة شرائح محددة.

ويترقب كثير من المواطنين موعد زيادة أسعار فواتير الكهرباء، خصوصا عقب القرار الذي تم تطبيقه برفع الدعم عن المواد البترولية ورفع سعر البنزين والسولار والمازوت والغاز الطبيعي والأنابيب.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يوليو 2019

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2019، وذلك من خلال شركات توزيع الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء المصرية، باستخدام رقم فاتورة الكهرباء.

للتابعين لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء اضغط هنا.

للتابعين لشركة القناة لتوزيع الكهـرباء اضغط هنا.

للتابعين لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهـرباء اضغط هنا.

للتابعين لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهـرباء اضغط هنا.

للتابعين لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهـرباء اضغط هنا.

للتابعين لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهـرباء اضغط هنا.

للتابعين لشركة البحيرة لتوزيع الكهـرباء اضغط هنا.

للتابعين لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهـرباء اضغط هنا.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

بعد الدخول على مواقع شركات توزيع الكهرباء، ستجد قسم بعنوان خدمات انقر عليه، وبعد ذلك ستجد مربع الاستعلام عن الفواتير، لكن بعض مواقع شركات توزيع الكهرباء تضع أيقونة الاستعلام عن الفواتير في الصفحة الرئيسية يمكنك الضغط عليها مباشر، وبعد ذلك تدخل رقم العداد، وستظهر لك قيمة الفاتورة وقيمة الاستهلاك.