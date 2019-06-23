الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، تهتم الشركة المصرية للاتصالات بتوفير الخدمات لعملائها حيث قامت بطرح خدمة حديثة ليتمكن عملائها من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمي للشركة، كما أتاحت أيضا خدمة الاشتراك في الأنترنت عن طريق الخط الأرضي، وكل ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، وسنقوم في مقالنا هذا على موقع نجوم مصرية، بشرح كيفية الاستعلام عن الفاتورة وسدادها من خلال خدمة فوري.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أولا: الدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من هنا.

ثانيا: وضع كود المحافظة في المكان المخصص له ورقم الهاتف بالمكان المخصص له كما هو موضح بالصورة.

ثالثا: الضغط على أيقونة اظهر الفواتير.

رابعا: تظهر بعد ذلك قائمة بالفواتير المطلوب سدادها.

سداد فاتورة التليفون من خلال خدمة فوري

أولا: الدخول على موقع فوري من هنا.

ثانيا: اختيار المصرية للاتصالات للأنترنت المنزلي كما موضح بالصورة.

رابعا: وضع كود المحافظة ورقم الهاتف، والضغط على أيقونة اظهر الفواتير.

خامسا: اختر الفاتورة المطلوب سدادها كما بالصورة.

سادسا: قم بالضغط على كلمة أدفع التي تظهر في أعلى الشاشة.

سابعا: بعد الضغط على كلمة ادفع تظهر قائمة كما بالصورة ثم وضع البريد الإلكتروني والضغط على أيقونة سدد.

ثامنا: اختيار طريقة الدفع بالفيزا المتاحة.

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