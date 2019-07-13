فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

تصدر الشركة المصرية للإتصالات، خلال الساعات القادمة فاتورة شهر يوليو 2019 الخاصة بخطوط التليفون الأرضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، حتي يتمكن العملاء من معرفة قيمة الفاتورة والبدء في تسديدها قبل إنتهاء الفترة المحددة لعمليات تسديد فواتير الخطوط المنزلية .

ومع إقتراب موعد التسديد يبحث الألاف من المشتركين بالخدمة عن كافة المعلومات الخاصة بموعد التسديد وطريقة الإستعلام عن قيمة الفاتورة وكيفية تسديدها، وهو ما يتضمنه التقرير التالي:

الإستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2019 :

بكل سهولة ويسر يستطيع جميع العملاء المشتركين في الخدمة الإستعلام عن قيمة فاتورة الخط الأرضي عن شهر يوليو 2019، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات على موقع الانترنت،والذي يمكن من خلاله أيضًا الدفع الالكتروني ببطاقة الإئتمان لجميع العملاء والمشتركين مما لديهم بطاقات الإئتمان .