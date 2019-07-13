فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

تصدر الشركة المصرية للإتصالات، خلال الساعات القادمة فاتورة شهر يوليو 2019 الخاصة بخطوط التليفون الأرضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، حتي يتمكن العملاء من معرفة قيمة الفاتورة والبدء في تسديدها قبل إنتهاء الفترة المحددة لعمليات تسديد فواتير الخطوط المنزلية .
ومع إقتراب موعد التسديد يبحث الألاف من المشتركين بالخدمة عن كافة المعلومات الخاصة بموعد التسديد وطريقة الإستعلام عن قيمة الفاتورة وكيفية تسديدها، وهو ما يتضمنه التقرير التالي:
الإستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2019 :
بكل سهولة ويسر يستطيع جميع العملاء المشتركين في الخدمة الإستعلام عن قيمة فاتورة الخط الأرضي عن شهر يوليو 2019، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات على موقع الانترنت،والذي يمكن من خلاله أيضًا الدفع الالكتروني ببطاقة الإئتمان لجميع العملاء والمشتركين مما لديهم بطاقات الإئتمان .
موعد إصدار فاتورة شهر يوليو 2019 لـ “التليفون الأرضي” :
أكدت شركة المصرية للاتصالات عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إنها ستصدر فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية الخاصة بشهر يوليو، يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يوليو 2015 ، موضحة أنها تفتح باب التسديد منذ ذلك التاريخ حتى 15 أغسطس 2019 المقبل.
وطالبت الشركة جميع عملائها المشتركين في خدمة التليفون الأرضي إلى 10 مليون مشترك، إلى تسديد الفاتورة في الموعد المحدد حتى لايتعرضون إلى الغرامة المالية التي أقرتها الشركة على المتأخرين.
طرق سداد فاتورة شهر يوليو ٢٠١٩ للتليفون الأرضي:
سهلت شركة المصرية للإتصالات على عملائها تسديد فاتورة التليفون الأرضي، حيث أتاحت عدة طرق، وهي: في السنترالات التابعة للشركة أو أي فرع من فروع شركة تي داتا، وعن طريق ماكينة atm المتواجدة في جميع المحافظات،أو ماكينة فوري المنتشرة بشكل كبير لدى المحال ومراكز الاتصالات.
التعليقات