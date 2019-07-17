” استعلم الآن ” فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية الإتصالات

يواصل الملايين من المشتركين في خدمة التليفون الأرضي ” المنزلي “في جمهورية مصر العربية، عمليات البحث عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات،لليوم الرابع علي التوالي لسدادها بعد تفعيل الشركة الفاتورة علي الموقع الإلكتروني.

من خلال هذا التقرير المفصل،سيتعرف كل مشترك في الشركة المصرية للاتصالات على طرق الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو لعام 2019، وطرق سداد الفاتورة.