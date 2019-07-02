فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 billing.te.eg الان على موقع المصرية للاتصالات

في نطاق حرص الشركة المصرية للاتصالات على تقديم كافة سبل الراحة لعملائها، فقد قامت بتوفير خدمة التعرف على فاتورة التليفون الأرضي عن طريق المنزل، وذلك من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت، رغبة منها في توفير الوقت والجهد للمواطنين من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

بالخطوات طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019

الدخول على الموقع الرسمي المصرية للاتصالات من هنــــــــــا .

. ثم قم بإدخال رقم الهاتف الأرضي الخاص بك في المربع.

ثم قم بالانتقال للخانة التالية على الفور.

والخطوة الأخيرة قم بالكبس على زر اظهر الفواتير، وسيتم ظهورها على الفور.

ما هي طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي؟

ويتمكن عملاء الشركة المصرية للاتصالات بسداد قيمة الفواتير عن طريق زيارة فروع فوري أو عن طريق الفيزا كارت وبالتالي يتمكنوا بكل سهولة من سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بهم بسهولة ويسر وبدون أي مجهود.

ما هي طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي؟

وأما عن طريق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي للشهر الحالي فيكون عن طريق الدخول للموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، وإدخال بعد ذلك رقم الهاتف الخاص بك أو الانتقال للخانة التالية التي تستعلم بها برقم الحساب، وإدخال رقم الحساب عقب ذلك، ويقوم بعد ذلك العميل بالضغط على اظهر فواتير وسوف يتم بعد ذلك ظهور كافة المعلومات عن المكالمات الخاصة بك وقيمة الاشتراك ومدة الالتحاق وقيمة المتأخرات أيضًا.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر الإنترنت

وفيما يتعلق بطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي فيكون عن طريق اختيار الشركة المصرية للاتصالات، واختيار بعد ذلك المصرية للاتصالات من أجل دفع الفواتير المنزلية، وإدخال رقم الهاتف وكود المحافظة وسوف يظهر لك عقب ذلك اسم مالك الخط والقيمة المالية التي ترغب في سدادها، وستتمكن بعد ذلك من سداد قيمة الفاتورة بكل سهولة ويسر.

بالخطوات دفع فاتورة التليفون الارضي من خلال خدمة فوري

الدخول على الرابط التالي من هنـــا .

. قوم بإختيار شركة المصرية للاتصالات.

بعد ذلك قم بإدخال رقم المحافظة التابع لها المستعلم ورقم الهاتف.

قم بالدفع عبر الإنترنت من خلال خدمة فوري.

لمزيد من المعلومات عن طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر خدمة فوري أو عبر الإنترنت عن طريق الفيزا، يرجى الضغط من هنــــــا.