فاتورة التليفون الأرضي: انتهاء مهلة سداد فاتورة يوليو وبدء تطبيق الغرامة على المتأخرين

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتهاء فترة مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري وبدء تطبيق الغرامات وقطع الخطوط على الأرقام غير المسددة.







وتصدر الفواتير دورياً بتاريخ 15 يوليو، وتستمر فترة السداد حتى 14 أغسطس، ثم يتم إيقاف الاتصال على الأرقام غير المسددة لتتحول الخطوط إلى استقبال فقط وذلك حتى 14 أغسطس، ثم يتم إيقاف الخطوط تماماً وفرض الغرامات على الخطوط غير المسددة اعتباراً من 15 أغسطس.

أما عن قيمة الغرامة فتبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك وبحد أدنى 10 جنيهات وتطبق الغرامة لمدة 11 شهر بحد أقصى، وذلك للخطوط المنزلية أو التجارية.







وتتعدد طرق السداد المتاحة، فيمكن دفع الفاتورة عن طريق أي فرع من فروع المصرية للاتصالات (WE)، أو عن طريق السنترالات، أو عن طريق موقع المصرية للاتصالات باستخدام البطاقات البنكية، أو عن طريق خدمات السداد الإلكتروني (فوري، أمان، مصاري.. الخ)، أو عن طريق المحافظ المالية المقدمة من شركات الاتصالات (فودافون كاش، أورانج، اتصالات كاش).

وعادة ما ترتبط خدمة التليفون الأرضي بخدمة الإنترنت الثابت ADSL، ما يؤدي إلى انقطاع الخدمة أيضاً في حالة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت أنها أنفقت نحو 2 مليار دولار على تطوير البنية التحتية في العامين الماضيين، ليكون إجمالي ما أنفقته الشركة على تطوير البنية التحتية 5 مليارات دولار في السنوات الخمس الأخيرة.