غرفة السياحة تنفي إلغاء رحلات العمرة في فبراير

انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بإلغاء رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات من قبل البعض عن السبب وراء ذلك.

ضيوف الرحمن-مصدر الصورة: اليوتيوب

تنظيم رحلات العمرة

ونفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تلك الأنباء، مؤكدة أن شركات السياحة منتظمة في تنظيم رحلات العمرة والقيام بدورها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة.

وأوضحت الغرفة أن العمل يسير بشكل طبيعي في إنهاء إجراءات المعتمرين من خلال البوابة المصرية للعمرة، وإنها لم تتلق أية اشعارات أو طلبات من أي من الشركات بوقف رحلات العمرة.

وأشارت الغرفة إلى أنها بدأت التواصل مع شركات الطيران لتحديد طاقتها التشغيلية خلال موسم الذروة، خاصة لشهري شعبان ورمضان، وتلقي طلبات الشركات السياحية للعمل طبقا للطاقة التشغيلية لشركات الطيران، وذلك منعا للزحام بالمطارات في السفر والعودة.

البوابة المصرية للعمرة

كما أنها بدأت التنسيق مع الجهات الأمنية بالمنافذ والمطارات للتأكيد على تطبيق قانون البوابة المصرية للعمرة ومواجهة أية أنشطة للسفر تخالف هذا القانون.

وأكدت الغرفة أن مثل تلك الأخبار تثير بلبلة وارتباك يؤثران في موسم العمرة ويؤثر بالسلب كذلك على حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة مع شركات السياحة المصرية.