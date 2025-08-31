غدًا 1 سبتمبر.. جنح أكتوبر تواصل محاكمة المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات

تستكل غدًا، الإثنين، الموافق 1 سبتمبر، محكمة جنح أكتوبر، محاكمة المتهمين بمطاردة فتيات بطريق الواحات في ثاني جلساتها، والتي كانت أولى جلساتها يوم 18 أغسطس 2025.

البداية كانت عندما انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق تعقب ومطاردة عدد من السيارات لسيارة تستقلها عدة فتيات، مما ترتب عليه اصطدام سيارة الفتيات بسيارة نقل على طريق الواحات.

ونتج عن الحادث إصابة فتاتين واللتان تم نقلهما إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم، لكن مصور الفيديو أبلغ الشرطة أن السيارات التي كانت تقوم بالمطاردة والتعقب هربت من المكان بعد الحادث.

أسفرت جهود مديرية أمن الجيزة بعد ذلك عن تحديد هوية المتهمين، وتم التعرف عليهم، وتبين بعد ذلك أنهم 3 طلاب وسائق سيارة بأحد تطبيقات النقل الذكي.



تمكنت الشرطة بعد ذلك من ضبط المتهمين وسياراتهم، وذكرت إحدى المصابات أن المتهمين طاردوهما بغرض المعاكسة، وفعلوا تصرفات أدت إلى أنهم تضايقوا أثناء تواجدهما بإحدى الكافيهات، ولم يكتفوا بذلك بل طاردوهما بالسيارات على طريق الواحات.

وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية وإحالتهم إلى محكمة جنح أكتوبر، وبعد رفض المجني عليهم التصالح، تم تحديد جلسة 18 أغسطس لنظر أولى جلسات المحاكمة، وتم اتخاذ القرار بتأجيل المحاكمة حتى 1 سبتمبر الموافق غدًا الإثنين.

يشار إلى أن القضية أصبحت محط أنظار الرأي العام في مصر لا سيما رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين فعلوا المنشورات المطالبة بالعدالة الناجزة.

ومن جهتها فقد أعربت الإعلامية رضوى الشربيني عن استيائها من الحادث، وكتبت عبر حسابها “هو شرب البنت فنجان قهوة في مكان الساعة 7 الصبح بقى عيب وقلة أدب وعبث؟!.. واللي يطارد بنت ويجري وراها بعربيته نقول عليه غلطان، مش قليل الأدب وما شافش ريحة التربية؟!”.

ولفتت الشربيني الانتباه إلى أن اللوم يجب أن يتم توجيهه إلى المتحرشين لا إلى ضحايا الحادث من الفتيات.