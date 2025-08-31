غدًا.. بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم: انتهاء العقود خلال 5 و7 سنوات وزيادات تدريجية
يبدأ اعتبارًا من غدٍ الإثنين 1 سبتمبر 2025 تطبيق بنود قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الجاري، ليدخل حيّز التنفيذ رسميًا مع موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي.
أهم بنود القانون:
- الوحدات السكنية (غير محددة المدة): تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
- الوحدات غير السكنية (المحلات وما شابه): تنتهي عقودها بعد 5 سنوات.
لماذا هذه المدد؟
تهدف المهلة إلى منح المستأجرين فترة انتقالية لترتيب أوضاعهم، سواء بإيجاد بدائل سكنية أو نقل الأنشطة التجارية.
الزيادات الإيجارية:
- بداية من سبتمبر: مبلغ موحد 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق.
- بعد التصنيف:
- 20 ضعفًا للوحدات السكنية في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية (حد أدنى 400 و250 جنيهًا).
- 5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
- تضاف زيادة سنوية ثابتة 15٪ على القيمة الإيجارية.
مصير العقود بعد 1996:
العقود المُبرمة بعد عام 1996 لن تتأثر بالقانون الجديد، لأنها بالفعل تخضع لنظام الإيجار الجديد الذي يحدد المدة والقيمة بالاتفاق بين المالك والمستأجر.
فمثلًا: عقد إيجار مدته 59 سنة سيستمر حتى نهايته دون أي تعديل.