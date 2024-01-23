غدا انطلاق معرض القاهرة للكتاب 2024..كيفية الذهاب ورابط حجز التذاكر

تحت شعار “نصنع المعرفة..نصون الكلمة”، تنطلق الدورة أل 55 من معرض الكتاب 2024، حيث يتم افتتاحه الرسمي غدا 24 يناير، ويبدأ في استقبال الزائرين في الفترة بين 25 يناير حتى 6 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يعد معرض الكتاب المصري، من أكبر المعارض في الشرق الأوسط، تم تأسيسه في عام 1969م، ويقوم بزيارة المعرض حوالي 2 مليون شخص كل عام، وتم تقييمه في عام 2006، على أنه ثاني أكبر معرض دولي للكتاب، بعد معرض “فرانكفورت الدولي”.

الدورة 55 من معرض الكتاب

ويتضمن المعرض هذا العام مميزات عدة مثل:

1200 ناشر بزيادة 135 ناشر عن الدورة السابقة.

مشاركة 70 دولة من دول العالم المختلفة.

5250 عارضا هذا العام.

ضيف شرف معرض الكتاب “مملكة النرويج”.

عالم المصريات د.سليم حسن هو شخصية المعرض.

الكاتب يعقوب الشاروني هو شخصية معرض الكتاب للطفل.

خدمات مميزة، مثل خدمة توصيل الكتاب عبر البريد.

وأماكن للخدمات واستراحات للزوار.

ومسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

مواعيد المعرض وسعر التذكرة

يبدأ العمل في المعرض الساعة 10 صباحا، وينتهي الساعة 8 مساء، ما عدا الخميس والجمعة تمتد الزيارة إلى التاسعة مساء، ويبلغ سعر التذكرة خمسة جنيهات، وهو نفس سعر التذاكر في العام السابق، دون زيادة، ويمكنك حجز التذاكر، من خلال منافذ بيع التذاكر بالمعرض، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويمكنك الحجز إلكترونيا، من خلال رابط الموقع الرسمي، الذي تطلقه الهيئة المصرية العامة للكتاب.

رابط حجز التذاكر

نستطيع حجز التذاكر أيضا إلكترونيا، لتجنب الزحام، على منافذ بيع التذاكر في المعرض، من خلال الدخول على رابط معرض القاهرة للكتاب، ثم إتباع الخطوات التالية:

الضغط على خيار “احجز تذكرتك.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل ( الاسم والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والعمر والنوع والجنسية).

الضغط على خيار “الحصول على تذكرة الزيارة”.

يتم إرسال لك نسخة من التذكرة على رقم الهاتف واتساب.

كما يتم إرسال نسخة أخرى من تذكرتك على بريدك الإلكتروني.

تتضمن التذكرة اليوم المحدد للزيارة، وبوابة الدخول.

كيفية الذهاب لمعرض الكتاب

قامت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، بتخصيص وسائل نقل خاص للذهاب والإياب للمعرض، حيث خصصت هيئة النقل العام، إحدى عشر خط أوتوبيس، من مناطق مختلفة في القاهرة، وإليكم بعض الخطوط :