غداً الإثنين.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024

يعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، في تمام الثانية ظهرا، خلال مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

الانتخابات الرئاسية 2024- المصدر: إكس

جاء ذلك في خلال بيان صادر عن الهيئة، الجمعة، وأضاف البيان أن الهيئة لم تستقبل أية طعون من المرشحين للانتخابات الرئاسية، أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بخصوص عملية التصويت خلال المواعيد المقررة، والذي كان محددا في الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وسيتم إخطار المرشح الفائز برئاسة الجمهورية عقب نشر النتيجة في الجريدة الرسمية، وفقا لنص المادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية.

ووفقا للدستور، فإن رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ويشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب القسم الآتي “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

وفي حالة عدم وجود مجلس النواب، فإن الرئيس الجديد يؤدي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.