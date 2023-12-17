غادة عبد الرازق: والدتي ماتت راضية عني

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال لقائها ببرنامج “كتاب الشهرة” الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، ويعرض عبر قناة “الجديد” اللبنانية، عن علاقتها بوالدتها الراحلة.

الفنانة غادة عبد الرازق في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت: “والدتي الله يرحمها كانت بتعشقني جدًا أنا وبنتي (روتانا).. وماتت راضية عني.. وأكبر دليل على ده إنها طلبت تشوفني أنا بس قبل ما تتوفى.. وقالتلي خلي بالك من نفسك ومن (روتانا).. وأنا ساعتها كنت مخضوضة لإني أول مرة أشوف حد كده قدامي”.

وعن استعانتها بطبيب نفسي، قالت الفنانة غادة عبد الرازق: “من وقت ما شوفت بنت خلصت حياتها بإيديها وأنا بروح لدكتور نفسي.. وطول عمري باخد مهدئات.. وبخاف جدًا م الوحدة”.

وأضافت: “ربنا ما بيديش كل حاجة.. وأنا أكيد واخدة الـ 24 قيراط زي ما مكتوب لي.. لو ربنا كاتبلي إني أخدهم في مرض نفسي فأنا راضية”.

وتصور الفنانة غادة عبد الرازق، حاليًا مشاهدها في مسلسل “صيد العقارب” الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويشاركها في بطولته: رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، وفريدة سيف النصر، من تأليف: باهر دويدار، وإخراج: أحمد حسن.