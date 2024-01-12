غادة عبد الرازق: مسلسلى المقبل حرب تمثيل

قالت الفنانة غادة عبد الرازق أن مسلسلها القادم “صيد العقارب”، عبارة عن حرب تمثيل بين نجوم عظماء للغاية، متابعة: “لما بسرح في وشوش زملائي في كواليس تصوير مسلسل صيد العقارب بفرح جدًا، وأقول إيه الحلاوة دي، حقيقي كلهم فنانين عظماء، وكبار ومركزين في شغلهم علشان نعمل حاجة كويسة جدًا”.

غادة عبد الرازق - صورة أرشيفية

وأضافت الفنانة غادة عبد الرازق خلال لقائها ببرنامج “الراديو بيضحك”، المذاع على “الراديو 9090″،: أن مسلسل “صيد العقارب” عمل مختلف تمامًا عن ما قدمته من قبل، وهو من تأليف باهر دويدار واكتشفت أنه كتب هذا العمل من 10 سنوات.

وتابعت: “أول ما اتكلمت مع باهر دويدار قلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان زي أرابيسك وليالي الحلمية اللي الناس بتحب تتفرج عليها لحد دلوقتي لأنها اجتماعية، وأنا متأكدة أنه هيعجب الناس”.

جدير بالذكر أن مسلسل “صيد العقارب” من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، وأحمد ماهر، وسيمون، وأحمد جمال سعيد، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.