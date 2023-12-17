غادة عبد الرازق: لما اتجوزت واحد أكبر مني بـ 25 سنة كنت بدور على بابا مش الحب

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن سبب زواجها من أشخاص أكبر منها سنًا بعد رحيل والدها لتعويض الحنان الذي افتقدته، وذلك خلال حلولها ضيفة في أحدث حلقات برنامج “كتاب الشهرة” الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، ويعرض عبر قناة “الجديد” اللبنانية.

الفنانة غادة عبد الرازق في لقطة من مسلسل حدوتة مرة- مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت: “رحيل والدي وأنا في سن صغير خلاني أفكر في الارتباط بأشخاص أكبر مني سنًا.. وبعد والد بنتي (روتانا) ارتبطت مرتين بناس أكبر مني جدًا.. كنت بحاول أدور على بابا مش على الحب.. وده المبرر في إني كنت بتجوز واحد أكبر مني بحوالي 25 سنة”.

وعن علاقتها بوالدها، قالت: “كنت دلوعة بابا أوي.. وقبل ما يتوفى بـ 3 أيام كان مبسوط لإنه كان هيبقى وزير.. وحصله هبوط في الدورة الدموية وتاني يوم الساعة 7 الصبح عرفنا إنه توفى”.

وفي سياق آخر، تصور حاليًا الفنانة غادة عبد الرازق، مسلسلها الجديد “صيد العقارب” الذي تنافس به في السباق الرمضاني المقبل، وهو العمل الذي كتبه: باهر دويدار، ويخرجه: أحمد حسن، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: محمد علاء، وسيمون، ورياض الخولي، وأحمد ماهر.