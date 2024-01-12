غادة عبد الرازق: لا تسألوني عن أزمة محمد سامي مجدداً ومستحيل أرفع صوتي على زوجي

ردت النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق على التعليقات التي يكتبها بعض المتابعين بسبب شخصيتها القوية في المسلسلات، حيث كتب أحدهم: ترى كيف تتعامل مع زوجها؟!، وفي نفس السياق وجهت رسالة للصحفيين بسبب السؤال المتكرر عن خلافها مع المخرج محمد سامي.

غادة عبد الرازق: مستحيل أرفع صوتي على جوزي

أثناء حلولها كضيفة على برنامج “الراديو بيضحك” من تقديم فاطمة مصطفى عبر إذاعة “الراديو 9090”: “، علقت النجمة غادة عبد الرازق على تعليقات المتابعين على قوة شخصيتها قائلة: أضحك كثيراً عندما أشاهد هذا التعليقات، أنا شخصية قوية بالفعل، وتحملت المسؤولية مبكراً، ولكن ما يحدث في المسلسلات ليس له علاقة بالواقع، في النهاية أنا ست زيكم.

وتابعت: الرجل رجل والست ست، مستحيل أرتبط برجل وأرفع صوتي عليه أو “أهزأه” ولو هو هيقبل بكده، لن أرتبط به من الأساس، أنا أحترم زوجي ولا يجوز أن أقلل منه.

غادة عبد الرازق للصحفيين: محدش يسألني عن محمد سامي

تطرقت غادة عبد الرازق أثناء حوارها عن خلافها القديم مع المخرج محمد سامي وقالت: عايزة أقول للصحفيين بلاش تسألوني مجدداً عن هذا الأمر، وأرجو منكم تقديم الجديد والسؤال عن أشياء أخرى، نحن في 2024 ومازلتم تتحدثون في هذا الأمر؟!.

وعن دفاع الفنانة مي عمر عن زوجها محمد سامي في أزمته مع غادة عبد الرازق قالت غادة: حقها تدافع لأنه زوجها وأنا لو مكانها سوف أفعل ذلك.