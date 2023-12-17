غادة عبد الرازق: في بداية الألفينات اسمي ارتبط بالأفلام الجريئة.. وصنفوني كممثلة إغراء لمدة 6 سنين

كشفت الفنانة غادة عبد الرزاق، عن تفاصيل جديدة حول حياتها الشخصية ومشوارها الفني خلال لقائها ببرنامج “كتاب الشهرة” الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، ويعرض عبر قناة “الجديد” اللبنانية.

الفنانة غادة عبد الرازق - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت غادة: “في بداية الألفينات اسمي ارتبط بالأفلام الجريئة بعد عرض فيلم “الأجندة الحمراء” سنة 2000.. والارتباط ده ظمني وخلاهم يصنفوني كممثلة إغراء لمدة 6 سنين.. وساعتها بدأت أبذل مجهود كبير عشان أغير النظرة دي ليا وبدأت اختار أدوار تانية بذكاء مني”.

وأضافت: “بعد النجاح الكبير لمسلسل (مع سبق الإصرار) كان عندي غرور رهيب وحسيت إن مفيش في الدنيا دي كلها غير غادة عبد الرازق.. ولما الشهرة بتبقى زيادة عن اللزوم بتغربل حياة البني آدم.. وأنا دلوقتي معنديش أصحاب زي زمان”.

وتستعد الفنانة غادة عبد الرازق، للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “صيد العقارب”، والذي يشارك في بطولته: سيمون، ورياض الخولي، ومحمد علاء، وفريدة سيف النصر، وعماد صفوت، وأحمد ماهر، من تأليف: باهر دويدار، وإخراج: أحمد حسن.