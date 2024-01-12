غادة عبد الرازق: عندي 53 سنة.. وصاحبتي الوحيدة خسرتها بسبب خيانتها

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، تفاصيل خسارتها لأقرب صديقاتها منذ ما يقرب من 25 عامًا، موضحة: “صاحبتي الوحيدة خسرتها من 25 سنة، قاطعتها ٦ سنين لأنها اتكلمت عليا ومن سنة عملت نفس العملة تاني وسمعتها بودني لأن كان متسجلها، ليه أنا عملت فيها إيه؟”.

غادة عبد الرازق - صورة أرشيفية

وأضافت “عبد الرازق” خلال لقائها ببرنامج الراديو بيضحك”، “أنا لا خدت جوزها ولا خربت بيتها علشان تعمل معايا كدة، بالعكس دي لو كانت طلبت عين من عينيا كنت اديتهالها، قعدت أقول أستغفر الله العظيم ربنا مبيديش كل حاجة، خلاص أنتي مالكيش رزق لا في أصحاب ولا في حياة عاطفية، أنا خلاص أُُنهكت وتعبت”.

وأوضحت أنها الآن أتمت الـ 53 عامًا وليس لها أي أصدقاء في الوقت الحالي، معقبة: أنا عاطفية ودمعتي قريبة جدًا، وقوتي إني لما أتهزم أقف على رجلي من تاني، لكن مش شريرة ولا مؤذية ولا لئيمة”.

جدير بالذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق قد قدمت مؤخرًا مسلسل “حدث بالفعل”، مع الفنانة سلمى أو ضيف وخالد أنور، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.