غادة عبد الرازق: عمري ما اهزأ جوزي أو أعلي صوتي عليه

ردت الفنانة غادة عبدالرازق، على الأقاويل التي تتردد عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها شخصية قوية وجامدة، وذلك بسبب ظهورها في دور المرأة الجريئة والقوية في أعمالها الفنية، لافتة إلى أن هذه التعليقات تُضحكها، معقبة: “في النهاية ست عادية جدًا وعمري ما أقدر أرفع صوتي على زوجي”.

غادة عبد الرازق - صورة أرشيفية

وأضافت “عبد الرازق”، خلال لقائها ببرنامج “الراديو بيضحك”، على إذاعة “9090″، “عايزة أقول للناس اللي بتقول التعليقات دي أنا ست زيكم، أنا شيلت المسئولية بدري من وأنا صغيرة، لكن في النهاية ما ينفعش أرتبط بشخص أنا مش بحترمه، الراجل راجل والست ست، ولو وصلنا في يوم أننا نقف في وش بعض هقوله يبقى كل واحد مننا في طريق بكل احترام، لكن ما ينفعش أعلي صوتي عليه أو أهزأه”.

وفي سياق آخر، ناشدت الفنانة غادة عبدالرازق الصحفيين والإعلاميين الذين يجرون معها لقاءات صحفية؛ بعدم التطرق إلى خلافها القديم مع المخرج محمد سامي، وطالبتهم بتناول أسئلة جديدة تحمل الأشياء الإيجابية.