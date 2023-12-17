غادة عبد الرازق: شيلت فكرة الجواز من دماغي.. وبحب دوري في “الريس عمر حرب”

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على الإعلامي علي ياسين، في أحدث حلقات برنامجه “كتاب الشهرة” الذي يعرض عبر قناة “الجديد” اللبنانية، في حلقة مميزة كشفت خلالها العديد من الأسرار حول حياتها الخاصة ومسيرتها الفنية.

الفنانة غادة عبد الرازق في لقطة من مسلسل الكابوس - مصدر الصورة: يوتيوب

حيث قالت غادة: “صعب إن عقلية الراجل المصري تقبل شخصية قوية زيي.. الراجل ما بيحبش إن الست تبقى أقوى وأنجح منه.. وعشان أنا ناجحة فاللي قابلته في حياتي العاطفية الراجل اللي بيدوس على كرامة الست.. ولقيت الأمان في أقرب الناس ليا مش في شريك حياتي.. وده خلاني أشيل فكرة الجواز من دماغي”.

وتطرقت غادة، للحديث عن دورها المثير للجدل في فيلم “الريس عمر حرب” قائلة: “الفيلم ده من أكتر الأفلام اللي بحبها جدًا عشان كان فيلم جريء جدًا وقصته غريبة.. حبيت الدور جدًا لإنه كان دور مركب.. وما كنتش عارفة هلعبة إزاي.. لكن بعد ما اتعرض كل الناس كانت متخيلة إن الشخصية مكتوبة كده ع الورق بس أنا اللي عملتها بالشكل ده”.

وعن مشهدها الجريء مع الفنان هاني سلامة، قالت الفنانة غادة عبد الرازق: “كنا حاطين روج تحت الضوافر عشان يبان إني خربشته.. وأنا عشقت الفيلم ده وحبيته وأكيد الحاجات دي بتحصل في الحقيقة.. الكاتب مش هيجيب ده من بره”.