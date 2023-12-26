غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا بظهورها مع ابنتها وأحفادها

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات مجموعة صور جديدة ظهرت فيها برفقة عائلتها أثناء تناول العشاء في أحد المطاعم.

الفنانة غادة عبد الرازق في جلسة تصوير سابقة - مصدر الصورة: انستجرام

وهي الصور التي لاقت تفاعلا كبيرًا من جمهورها ومتابعيها، حيث حصلت على العديد من التعليقات، التي تتمنى لفنانتهم المحبوبة غادة عبد الرازق، السعادة مع ابنتها (روتانا) وأحفادها.

الجدير بالذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق، شاركت مؤخرًا في مسلسل “حدث بالفعل” الذي يتضمن 101 قصة حقيقية مرتبطة بالأمراض النفسية، وتم جمع هذه القصص من 9 دول عربية، مما يجعله أول مسلسل تلفزيوني يقدم قصصًا من هذا النوع في الوطن العربي.

المسلسل من تأليف د. فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي، وتميز بأسلوبه الفريد حيث يُظهر قصصًا مختلفة ويسلط الضوء على عدة أمراض نفسية وتأثيرها على الحياة اليومية، وظهرت غادة عبد الرازق بدور مريضة نفسية، وتجسد مشاكل وعقدًا نفسية.

الجدير بالذكر أن غادة عبد الرازق، شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2023، بمسلسل “تلت التلاتة” الذي قدمت خلاله دور 3 شقيقات توأم، وهو من تأليف: هبة الحسيني، وإخراج: حسني صالح، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي مليء بالإثارة والغموض.