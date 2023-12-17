غادة عبد الرازق: الحمد لله أنا ملتزمة دينيًا.. وهعتزل لما ربنا يقولي كفاية عليكي كده

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن موقفها من ارتداء الحجاب واعتزال التمثيل، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي علي ياسين، في برنامج “كتاب الشهرة” الذي يعرض عبر قناة “الجديد” اللبنانية.

الفنانة غادة عبد الرازق في جلسة تصوير سابقة - مصدر الصورة: وكالات

حيث قالت: “فكرت في الاعتزال أكتر من مرة.. لكن كل مرة كنت برجع في قراري.. ودلوقتي لأ.. يعني لو عايزة اعتزل هسيب الاعتزال يجي بطريقة ربانية مش بقرار مني.. يعني لما ربنا يقولي كفاية كده عليكي”.

وأضافت: “الحمد لله أنا ملتزمة دينيًا.. ومش بلبس حجاب.. آه هو حاجة كويسة وأغلب عيلتي محجبات.. بس مفيش عندنا حاجة اسمها إجبار”.

الجدير بالذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق، تشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “صيد العقارب”، والذي يشارك في بطولته: رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، وعماد صفوت، وفريدة سيف النصر، من تأليف: باهر دويدار، وإخراج: أحمد حسن.