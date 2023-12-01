عيد ميلاد رانيا يوسف الـ50 يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير الجدل

احتفلت اليوم الفنانة الشهيرة رانيا يوسف بعيد ميلادها الـ50، ونشرت صورة لها على حسابها الرسمي على انستجرام وهي مرتدية معطف أسود اللون وأمامها قطعة حلوى وبها شمعة، وكتبت على الصورة: “الحمد لله، ممتنة، متفائلة، 50 سنة من سنوات الشباب”، والغريب في الأمر هو أن المتابعين تفاجئوا من العمر الحقيقي لرانيا يوسف، فهي لا يبدو عليها أي علامات تدل على أنها صاحبة 50 عامًا، فهي لا زالت محتفظة بجمالها وأناقتها.

رانيا يوسف أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ50_ مصدر الصورة حساب رانيا يوسف على انستجرام

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف هو مشاركتها في مسلسل “عالم تاني” بطولة الفنان نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، والمسلسل من إخراج عبد العزيز حشاد وتأليف إسلام يوسف، وتدور أحداث هذا المسلسل حول فكرة “لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع”.

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من هي رانيا يوسف؟

هي ممثلة مصرية ولدت يوم 1 ديسمبر عام 1973 بمحافظة القاهرة، وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وبدأت مسيرتها في عالم التمثيل من خلال دخولها في مجال الإعلانات، وكان أول ظهور لها على شاشة التليفزيون عام 1993 في مسلسل “العقاب”، ويعتبر دورها في مسلسل “عائلة الحاج متولي” هو دورها الأول البارز أمام الجمهور، وأثبتت رانيا نجاحها في هذا المسلسل.