عيد الشرطة ومبنى محافظة الإسماعيلية

حدث في مثل هذا اليوم بطولة مصرية على أرض مصرية ، سطرها رجال الشرطة البواسل أمام جيش الاحتلال الانجليزى الذى كان يحتل مدن القناة أن ذلك ، ورفع رجال الشرطة المصرية اسم البطولة والفداء عاليا ، واظهروا روح الوطنية والشجاعة وأصبح ذلك اليوم هو عيد الشرطة المصرية ويومها التاريخي .

مصطفى رفعت

مكان المعركة ومبنى المحافظة

بعد إن ازدادت أعمال الفدائيين المصريين تجاه المحتل الغاشم هي أكبر دولة في العالم إن ذاك ، والتي كانت تسيطر على خيرات مصر منذ عقود وسنين ، و إستمرار النضال الشعبى تجاه المحتل الغاصب كان يوم 25 يناير عام 1952 أحد أهم صفحات التاريخ المصري ، حيث حاصرت قوات الإنجليز مبنى محافظة الإسماعيلية ، وأصدر القائد العسكري السير :البريجادير برأكسهام ، أوامر عسكرية شديدة اللهجة الى ضابط الاتصالات المصرى الموجود فى وقتها بضرورة الانسحاب من مبنى المحافظة وإخلائه وتسليم السلاح لة هو وقواته من قبل رجال الشرطة المصرية الموجودة هناك، على الفور أتصل الضابط المصرى بالسيد وزير الداخلية وقتها وهو اللواء فؤاد سراج الدين وابلغه بما تم فأصدر تعليماته بعدم تنفيذ الأوامر والدفاع عن الاسلحة والنفس .

وعندما رد الجانب المصرى بالرفض لطلب القائد الانجليزى ، بدأ القصف من الاسلحة الثقيلة التى كان يملكها الإنجليز من دبابات ومدافع ومدافع رشاشة تجاه رجال الشرطة والتى كانوا تحاصرو بها من جنود الاحتلال ودارت المعركة بينهما.

عدم تكافؤ المعركة وهزيمة لم تحقق بالقدر الكافي

كان الضابط مصطفى رفعت هو قائد مجموعة الشرطة المصرية فى ذلك الحدث وبعد ذلك القصف المرير توقفت المعركة ثوان معدودة ، املا إن يسلم المصريون سلاحهم فسمع الانجليز صوت ذلك القائد بأنهم لم يسلموا السلاح الأ وهم جثث ميتة ، وهنا بدأت المعركة مرة اخرى ، وتبادل الطرفان إطلاق النار كل منهم على الآخر فترة من الوقت ليست بقليلة والذى انتهت بضحايا من الجانب المصرى تقدر بخمسين شهيداً ، وثمانون مصاب.

وبعد انتهاء المعركة أمر القائد الانجليزى جنوده بإعطاء التحية العسكرية للجنود المصرية تقديرا لهم عن دفاعهم عن مبنى المحافظة ورفض تسليم السلاح كنوع من أنواع شرف العسكرية واعجاب منه بذلك.

أسباب المعركة

اولا: نشاط عمل الفدائيين المصريين وتكثيف العمليات داخل مدن القناة الثلاثة .

ثانيا: إلغاء معاهدة 1936 التى وقعتها مصر مع بريطانيا للدفاع عن مصالحها الاستعمارية .

ثالثا: ترك حوالى 91 ألف عامل مصرى العمل مع الإنجليز مشاركة وتضامن مع حركات الفدائيين .

وفى التاريخ تكثر الحكايات ولكن المصريون دائما تكون حكاياتهم بطولات تسطر معانى الوطنية والفدائية وتجعلنا نحن ابناء المستقبل أكثر فخرا باجدادنا الذين تركو لنا تاريخ يشهد لة من كل الامم بالعظمة والكبرياء