عيد الأضحى.. دار الإفتاء تقدم معلومات مهمة حول آداب الأضحية

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض آداب الأضحية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ومن خلال بوست مصور، قدمت دار الإفتاء، بعض النصائح بخصوص الأضحية، ومنها “التأكد من سلامة الأضحية، واستقبال القبلة عند ذبحها، بجانب قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الذبح”.

وشددت دار الإفتاء المصرية، على ضرورة الرفق بالأضحية عند الذبح، بجانب عدم إظهار آلة الذبح “السكين” لها، من باب الرحمة والرفق بالحيوان.

وتابعت في بوست آخر عن آداب الأضحية “لا تذبح الأضحية بحضرة أضحية أخرى، وتأكد من زهوق نفسها قبل بدء عملية السلخ، وكذلك يجب الالتزام بالأماكن المخصصة للذبح”، وذلك من أجل الحفاظ على نظافة الشوارع.

ونوهت “لا تعطِ للجزَّار أُجرته من الأضحية، ولا تترك مخلفاتها في الشوارع، ولا تلوث بدنك وثيابك بالدماء”.

كما أكدت دار الإفتاء “يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم، وإن كانت صغيرة السن، وذلك رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، والوزن للإبل أو البقر والجاموس 350 كيلو جراما، أما الغنم فيذبح الخروف إذا كان عمره 6 أشهر والماعز إذا كان عمره سنة”.

وزادت “يسن أن يذبح المضحي بنفسه إن استطاع ذلك، لأنه قربة، ويجوز له أن ينيب غيره في الذبح عن نفسه، ويجب عليه ألا يباشر الذبح إذا لم يكن مؤهلا لذلك”.

وتابعت دار الإفتاء المصرية، في بوست آخر عن آداب الأضحية “لا يجوز تعذيب الذبيحة والمبالغة في إيلامها؛ للتمكُّن من ذبحها”.