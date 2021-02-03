عودة التيار الكهربائي للغردقة وإنقطاعه في مدينتي القصير ومرسى علم، ومسؤولون يكشفون عن السبب

بواسطة أحمد الفاضل

انقطع التيار الكهربائي بالكامل من مدينة الغردقة الواقعة بمحافظة البحر الأحمر لمدة ساعة تقريباً بسبب عطل فني، وأظلمت مدينة الغردقة بالكامل لمدة تقارب نصف ساعة بسبب العطل الفني السابق ذكره.

عودة التيار الكهربائي للغردقة وإنقطاعه في مدينتي القصير ومرسى علم، ومسؤولون يكشفون عن السبب 2 3/2/2021 - 11:12 م

وقبل قليل أعلن الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسؤوليتي” أن التيار الكهربائي عاد مرة أخرى بعد إصلاح العطل، وعلى الرغم من عودة التيار الكهربائي للغردقة إلا أنه انقطع قبل دقائق من مدينتي القصير ومرسى علم بحسب مصادر صحفية، وصرح مسؤولون بشبكة كهرباء محافظة البحر الأحمر ان السبب هو الجهد الزائد للكهرباء.

عودة التيار الكهربائي للغردقة وإنقطاعه في مدينتي القصير ومرسى علم، ومسؤولون يكشفون عن السبب 1 3/2/2021 - 11:12 م

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.