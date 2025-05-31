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عواصف وأمطار رعدية.. موجة طقس سيئ تضرب الإسكندرية صباح اليوم

اميرة محمد

تعرضت محافظة الإسكندرية صباح اليوم لموجة مفاجئة وشديدة من الطقس السيئ، حيث شهدت هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد ورياح عاتية وصلت سرعتها إلى نحو 50 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

عواصف وأمطار رعدية.. موجة طقس سيئ تضرب الإسكندرية صباح اليوم

وقد تسببت موجة الطقس السيئ في غمر عدد من الشوارع الرئيسية بمياه الأمطار، بينما تسببت الرياح القوية في تطاير اللافتات والستائر القماشية وصعوبة حركة المواطنين والمركبات، ولذلك اعلن أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحسبًا لأي تطورات مناخية خلال الساعات المقبلة.

وفي بيان رسمي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الاصطناعية رصدت تكاثفًا كبيرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية من بينها محافظة الإسكندرية، مع استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الهيئة أن حالة عدم الاستقرار الجوي مرشحة للامتداد نحو مناطق من الوجه البحري والسواحل الغربية، وقد تشمل أجزاء من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، كما حذرت من نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال العواصف الرعدية، كما ناشدت السائقين توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية الناتج عن الأمطار والرياح المحملة بالأتربة.

وقد أعلنت محافظة الإسكندرية عن حزمة من الإجراءات الفورية للتعامل مع الموقف الطارئ وضمان سرعة تصريف المياه، والحفاظ على كفاءة شبكات الصرف، وشملت هذه الإجراءات ما يلي:

  • تخفيف ضغوط مياه الشرب بصورة مؤقتة في عدد من مناطق غرب الإسكندرية والمنتزه.
  • الدفع بمعدات وعربات الصرف الصحي لضمان سرعة سحب المياه ومنع تراكمها.
  • تسيير دوريات ميدانية للأجهزة التنفيذية للتأكد من انسيابية الحركة المرورية وإزالة أي عوائق تعيق المرور أو تصريف المياه.
  • التعامل الفوري مع الأعطال الطارئة مثل إزالة الإعلانات المتطايرة، الأشجار المتساقطة، وأعمدة الإنارة المتضررة.
  • رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأحياء وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
  • استمرار التنسيق مع غرف العمليات وتفعيل فرق التدخل السريع لتلقي بلاغات المواطنين والاستجابة الفورية لها.

وتواصل الجهات المعنية متابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، في ظل توقعات باستمرار التقلبات المناخية خلال الساعات القادمة.


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عن الكاتب:
اميرة محمد

كاتبة ومحررة في عدة مواقع إخبارية، حاصلة على ليسانس آداب، أهوى القراءة، وشغوفة بالكتابة والتدوين، ومتابعة دؤوبة للأخبار العربية والعالمية.

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