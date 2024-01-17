عنبر تكشف حقيقة طرد أشرف زكي لها من اجتماع نقابة المهن التمثيلية

كشفت الفنانة عنبر، عن حقيقة طرد الدكتور أشرف زكي لها، من اجتماع نقابة المهن التمثيلية، الذي عُقد مؤخرًا في مسرح نقابة الممثلين.

الفنانة عنبر - صورة أرشيفية

وقالت “عنبر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن أحد الأشخاص عرض عليها مشهد من كلمتين فقط، الأمر الذي جعلها تشعر بالإهانة وترفض عمل المشهد على الفور، مضيفة: “لما طلعت أتكلم عن الموضوع ده في اجتماع النقابة دكتور أشرف زكي زعل جدًا لأنه كان عايزني أتكلم في الإيجابيات بس”.

وتابعت: “أنا كنت محتاجة أعمل لنفسي ريفريش علشان أرجع من جديد، ودكتور أشرف زكي لما لقاني بتكلم في السلبيات وقلة الأعمال اللي بتعرض عليا تحدث معي بشكل غير لائق وطلب مني انهاء كلمتي على الفور ولكن لم يطردني”.

وفي سياق آخر قالت عنبر أنها تواصل تصوير دورها في مسلسل “صيد العقارب”، مع الفنانة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، لافتة إلى أن نقابة المهن التمثيلية هي التي رشّحتها لهذا العمل.