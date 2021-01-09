عناوين و خدمة عملاء بي تك

تعتبر شركة بي تك ( b tech) أحد أهم الشركات الموجودة حالياً في السوق في مجال الأجهزة المنزلية، حيث تقدم عدد كبير من الأجهزة من مختلف الماركات بأعلي جودة و اسعار متميزه ، كما أنه من أهم ما يميز شركة بي تك هي العروض التي تقدمها علي المنتجات المختلفه بالإضافة إلى وجود خدمة القسط علي فترات زمنية طويلة بأقل قيمه ممكنة للفائده كما أنها تهتم بخدمة ما بعد البيع مما جعلها في مقدمة الخيارات المتاحة في هذا المجال لدى المستهلك المصري.

فروع بي تك في جمهورية مصر العربية

تمتلك شركة بي تك ( B tech) عدد كبير من الافرع المنتشره في جميع انحاع جمهورية مصر العربية حيث وصل عدد فروعها بمصر إلي 75 مركز خدمة معتمد بالمحافظات المختلفه كما تضم الشركة 3 أفرع رئيسيه لها متواجده في كل من :

مركز مدينه نصر. مركز المهندسين. محافظه الاسكندريه.

كما تنتشر افرعها في أماكن مختلفة من محافظات مصر المختلفه مثل

شركة بي تك القاهرة موزعه علي 37 فرع.

شركة بي تك الاسكندرية موزعه علي 14 فرع.

شركة بي تك بالجيزه.

شركة بي تك بالإسماعيلية.

شركة بي تك بدمياط.

شركة بي تك بالدقهلية.

شركة بي تك بالسويس.

شركة بي تك بالغربية.

شركة بي تك الشرقية.

شركة بي تك بصعيد مصر موزعة على 13 فرع.

رقم خدمة عملاء بي تك

من أهم ما يميز شركة بي تك هي خدمة ما بعد البيع و التواصل المستمر مع العملاء حيث يمكن للعملاء التواصل مع الشركه عن طريق الأرقام المختلفة للشركة و رقم الخط الساخن كما أنه يمكنهم تقديم الشكاوي و المقترحات والاستفسار عن المنتجات و عنوانين الافرع المختلفه للشركه عبر هذه الأرقام:

رقم الخط الساخن: 19966 .

. رقم الهاتف: 23480700/15 202 +

+ رقم الفاكس: 23426076 202+

البريد الالكتروني:info@btech.com

كما أنك يمكنك طلب كافة المستلزمات التي تود الحصول عليها من شركة بي تك اونلاين دون الحاجه الي النزول و التسوق بالطريقه التقليديه ، مشاركةً من بي تك في احتواء الأزمه الحالية من انتشار فيروس كورونا و الرغبة ف تقليل زحام المواطنين و تكدسهم بالاماكن المغلقة لذا فإنها تقدم خدمة توصيل الطلبات إلي المنازل مجانا دون أي رسوم إضافية و يمكنك التواصل معهم عند طريقه الارقام السابقة.

كما تقدم الشركة خدمات الاستبدال حيث يمكنك استبدال أي اجهزه قديمة في منزلك سواء كانت متعددة الأعطال و يصعب عليك اعاده صيانتها أو أي اجهزه لست بحاجه اليها في منزلك فسوف تقوم باستبدالها بالاجهزه التي تحتاج إليها مع دفع فارق السعر.

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