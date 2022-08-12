عمر هريدي يعلق على حكم حبس مرتضى منصور

علق المحامي عمر هريدي، على حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب سب محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وكانت جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، قد قضت بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، من سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ.

جاء ذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية في القضية المرفوعة لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يتهم المحكوم عليه مرتضى منصور، بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.

وقال هريدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “حكم حبس رئيس نادي الزمالك في قضية رئيس النادي الأهلي، حدث فريد من نوعه، قلما يتكرر في الرياضة”.

وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، التقدم بطلب عاجل إلى النائب العام، من أجل منع مرتضى منصور رئيس الزمالك، من السفر خارج البلاد، إعمالًا للقانون وحتى تمام تنفيذ الحكم.

وشدد محمد عثمان “واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم، وهذا الحكم واجب النفاذ فورًا”.

وفي أول تعليق لمرتضى منصور على الحكم عليه، قال عبر حسابه على موقع التواصل فيس بوك “بعد قليل بيان بالصوت والصورة للمستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك”.

ونشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهو يمارس رياضة تنس الطاولة، وكتب “ده ردي أنا مش فاضيلكم.. لما أفضل أجيلكم”.