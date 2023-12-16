عمر خيرت يحيي حفلين في دار الأوبرا المصرية.. فبراير المقبل

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلين حفل علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يومي 21 و22 فبراير 2024.

عمر خيرت - صورة أرشيفية

يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، باقة من أشهر المقطوعات الموسيقية، منها: ليلة القبض على فاطمة، هي دي الحياة، في هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، ضمير أبلة حكمت، زي الهوى، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، أندلسية، الخواجة عبدالقادر، رابسودية عربية، جيران الهنا، النوم في العسل، مافيا، عارفة، عم أحمد، البخيل وأنا، صابر يا عم صابر، 100 سنة سينما.

وكان آخر حفلات الموسيقار عمر خيرت حفلاً داخل دار الأوبرا المصرية، على خشبة المسرح الكبير، وذلك يوم 12 ديسمبر الماضي.