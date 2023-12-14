عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد “مكانك”.. قريباً

كشف الهضبة عمرو دياب عن موعد طرح ألبومه الجديد والذي يحمل اسم “مكانك”، خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر يناير في عام 2024.

عمرو دياب - مصدر الصورة: حسابه الرسمي فيسبوك

عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك

وطرح الهضبة عمرو دياب برومو أغنية مكانك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق عليها قائلاً: قريباً، يعتبر الألبوم عودة قوية للمطرب عمرو دياب بعد آخر ألبوماته “يا أنا يا لأ” والذي طرحه عام 2021.

آخر أعمال عمرو دياب

وكان آخر أغنيات الهضبة عمرو دياب أغنية تحمل اسم “والله أبدا”، والتي حققت نجاحاً كبيراً بعد طرحها عبر المنصات الرقمية، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عادل حقي.