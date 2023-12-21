عمرو دياب يحتفل برأس السنة بــ 12 أغنية جديدة ضمن ألبوم “مكانك”

أعلن النجم عمرو دياب اليوم عن الموعد الخاص بطرح ألبومه الجديد الذي أعلن عنه مؤخرا ويحمل اسم “مكانك”.

حيث أشارت اليوم الصفحة الرسمية للنجم عمرو دياب عبر موقع Facebook: “١٢ أغنية جديدة هدية من عمرو دياب في رأس السنة، إنتظرو الألبوم الجديد” مكانك “وقريبا كول تون من ڤ ودافون “.

ويعد ألبوم “مكانك” هو بمثابة عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مرة أخرى بعد توقف استمر عامين، وخاصة بعد آخر ألبوماته “يا أنا يا لأ ” والذي طرحه في 2021، وسوف يطرحه قريبا عبر تطبيق “أنغامي” للموسيقى.

المتصدر للعام الخامس على التوالي

كما يعد دياب هو النجم المتصدر للعام الخامس على التوالي قائمة جميع الفنانين الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى في الوطن العربي بالكامل