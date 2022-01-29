عمرو أديب يوجه رسالة مهمة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهتهم أمام المغرب

وجه الإعلامي الشهير عمرو اديب رسالة للاعبي منتخب مصر الذين يستعدون رفقة الفراعنة للقاء منتخب المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة أمم افريقيا 2022 المقامة على الأراضي الكاميرونية، يذكر أن المواجهة ستقام يوم الأحد الموافق 30 يناير الجاري.

وقال أديب للاعبي منتخب مصر في برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية MBC مصر بأن عليهم بذل الجهد من أجل الفوز حتى آخر نقطة عرق، ناشد أديب لاعبي الفراعنة بألا يفقدوا الكرة وأن يبذلوا كل طاقتهم لأجل الدفاع عن الاستحواذ على الكرة وعدم فقدانها أبداً، قال أديب أيضاً بأن كلا المنافسين المحتملين للفريق المتأهل عن مواجهة الفراعنة وأسود الأطلس من أقوى الفرق في بطولة أمم أفريقيا حيث من الممكن أن يواجه المنتخب المتأهل سواءً كان منتخب مصر أو الكاميرون منتخب الكاميرون أو بوركينا فاسو.

ويذكر بأن منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو كانا هما المتأهلين عن مواجهتي اليوم ضد كل من تونس وغامبيا، وكان منتخب الكاميرون قد مضى بخطىً ثابتة نحو التتويج المرتقب على حساب منتخب غامبيا الذي سجل حضوراً مميزاً في أولى مشاركاته بالبطولة وغادرها بشرف مرفوع الرأس، أما المنتخب البوركينابي فكان قد تأهل لنصف النهائي على حساب منتخب تونس بهدف دون رد.

ويلتقي منتخبي مصر والمغرب غداً الأحد في ملعب أحمدو أهيدجو حيث يسعى الفراعنة لنسيان خيبة أمل النسخة الماضية فيما يسعى أسود الأطلس للثأر من خسارتهم على يد المنتخب المصري واقصائهم خارج بطولة أمم أفريقيا 2017 في الغابون.