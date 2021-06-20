عمرو أديب يكشف عبر برنامجه “الحكاية” عن مزيد من الأسباب التي أدت بالسلطات لحبس كل من حنين حسام ومودة الأدهم

علق الإعلامي الشهير عمرو أديب للمرة الأولى اليوم على حكم حبس المتهمتين في قضية الاتجار بالبشر حنين حسام ومودة الأدهم، وكانت المتهمتان قد تلقيتا حكماً بالحبس لمدة 10 سنوات نتيجة لقيامهما بنشر فيديوهات بها إيحاءات جنسية وتحرض على الفسق والفجور، كما قالت السلطات أن المتهمتان لهما تهم تتعلق بالإتجار بالبشر.

وكشفت السيدة فاطمة أبو شنب محررة في قسم الحوادث بصحيفة المصري اليوم لبرنامج الحكاية بمداخلة تليفونية بعض التفاصيل المهمة حول قضية الحكم على المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام بالحبس والغرامة، وقال فاطمة أبو شنب أن الحكم على كل من مودة الأدهم وحنين حسام ليس له علاقة بالمحتوى الذي تقدمانه على تطبيق التيك توك وإنما بسبب استدراج الفتيات عن طريق تلك المنصة، وأكدت السيدة فاطمة أبو شنب على أن ما تقوم به حنين حسام ومودة الأدهم يحث الفتيات القاصرات على تقليد ما يرونه، أي أنه تحريض غير مباشر على الفسق والفجور.

وأكدت أبو شنب أيضاً على أن دور المتهمتين لم يتوقف فقط على إثار الفسق بل وأن الفتاتين حاولتا التهرب من العدالة عبر إنشاء حسابات مزيفة للتواصل بها مع أفراد الأمن المعلوماتي.

وقالت السيدة فاطمة أبو شنب في المحادثة التليفونية التي شاركت بها أن مودة الأدهم كانت حاضرة في قاعة المحكمة في لحظة النطق بالحكم، ونالت المتهمة حنين حساب حكماً غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات مع الغرامة.