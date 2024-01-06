عمرو أديب يروي تفاصيل توقف قلب شقيقه ويشكر باسم يوسف لمشاركته في إنقاذ حياته

روى الإعلامي عمرو أديب تفاصيل اللحظات الحرجة التي مرت على شقيقه عماد الدين أديب، وذلك بعد توقف قلبه لمدة دقيقة كاملة أثناء الجلسة التي كان يديرها في أحد المؤتمرات في إمارة دبي.

سؤال تسبب في أزمة قلبيه لعماد الدين أديب

الواقعة بدأت كما رواها عمرو اديب في برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، بعد أن وجه شقيقه سؤال للحضور، وقال أنه يمكن أن يصاب بأزمة قلبيه إذا لم يعرف الإجابة، التفاصيل رواها أديب بقوله “من يومين ثلاثة أخي الإعلامي الكبير عماد الدين أديب كان يدير جلسة في المؤتمر الاستراتيجي في دبي، وسأل سؤال وقال إنه ممكن يصاب بأزمة قلبية إذا لم يعرف الإجابة، وبعد 4 دقائق من هذه الجملة أصيب بشبه أزمة قلبية”.

ووجه عمرو أديب الشكر لدولة الإمارات بقوله “عايز أشكر هذه الدولة المحترمة لأن كان فيها عربية إسعاف مجهزة للحالات الطارئة في المؤتمر، وخلال 7 دقائق تم نقل عماد للمستشفى، ولولا جاهزية الإسعاف والمستشفى العظيم كان عماد لقي مصيرا آخر، ومدير المستشفى بنفسه قام بإنعاش قلب عماد، الذي توقف لمدة دقيقة كاملة، بعد ما حدث انسداد بنسة 100% لأحد الشرايين”.

وجود باسم يوسف كان له تأثير مهم

وكشف أديب الدور الذي قام به الإعلامي والطبيب المصري باسم يوسف، ووجه له الشكر بقوله “أحب أشكر أصدقاء مصريين سخرهم القدر لإنهم يكونوا موجودين، وهم الطبيب باسم يوسف الذي تعرفونه كلكم، والذي قام على الفور بتفقد النبض وعمل تدليك، وقال لازم يتم نقله للمستشفى وطلبوا له الإسعاف، وأشكر أيضا الصديق أحمد عباس والإعلامي المعتز بالله عبد الفتاح، وكلهم قاموا بمجهود مع أخي أكثر من عائلته”.

كما وجه عمرو أديب الشكر للشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والذي وجه بتوفير كافة الرعاية لشقيقه، كذلك وجه الشكر للوزراء والمسئولين بدولة الإمارات الذين يتابعون حالته بشكل يومي.