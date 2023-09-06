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عمرو أديب يثير الجدل بعد ظهور اللاعب كريم بنزيما بالثوب السعودي

محمود تركي

بعد ظهور اللاعب الفرنسي “كريم بنزيما” لاعب وقائد نادي الاتحاد السعودي بالثوب الأبيض السعودي، أحدث الإعلامي المصري “عمرو أديب” حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على إطلالة كريم بنزيما الأخيرة.

- صورة 1 - عمرو أديب يثير الجدل بعد ظهور اللاعب كريم بنزيما بالثوب السعودي

بنزيما بالثوب السعودي_ المصدر بحث جوجل

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وكتب أديب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “طبعا لو أنا كنت لبست الثوب السعودي وحضرت أي حاجة في المملكة كانت الدنيا حتتقلب واسمع اتهامات العمالة والبيع.. أما أخونا بنزيما عادي جدًا لا حد من برا ولا من بلده قال بم.. بصراحة فيه حالة غريبة اليومين دول”.

وتابع: “على العموم هي فرصة برضو البس توب الكام يوم الجايين أما أروح المملكة لأنه مريح ومشرف”.

وقد نشر اللاعب كريم بنزيما عبر حسابه على “إنستجرام” صورة له بالثوب الأبيض السعودي، والأمر الذي أحدث هذه الضجة هو أن يقارن عمر أديب نفسه بالاعب بنزيما، ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يظهر به بنزيما بالثوب السعودي خلال حضوره قرعة كأس العالم للأندية 2023، والتي سوف تقام في المملكة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

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محمود تركي

طالب مصري بكلية الأعمال أحب العمل الصحفي ولدي خبرات في كتابة الأخبار وعاشق لكرة القدم

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