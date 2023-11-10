عمرو أديب عن نتنياهو: مفيش حد يرفع السماعة على “الحيوان” يقوله كفاية

فتح الإعلامي عمرو أديب، النار على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك بسبب المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

عمرو أديب - مصدر الصورة: جوجل

وقال عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية على فضائية mbc masr مساء الجمعة “إسرائيل تقوم بحرب إبادة للشعب الفلسطيني وليس مجرد انتقام لما حدث في السابع من أكتوبر الماضي”.

وأوضح “نتنياهو يعلم أنه إذا لم يتمكن من القضاء على حركة حماس، فالقضاء عليه سيكون هو البديل”.

وتابع عن نتنياهو “مفيش حد يرفع السماعة على الحيوان ده بقى يقوله كفاية. والحقيقة المؤلمة أن إسرائيل شطرت قطاع غزة إلى قسمين”.

ولفت “كل حروب العالم ليها مشهد تاريخي، النكبة الثانية وتغريبة أهل غزة بعشرات الآلاف، وناس خارجة من المستشفى بالأجهزة على جسمها والكانيولا”.

ونوه “هناك خطة لحرب طويلة الأمد من أجل استنزاف المقاومة الفلسطينية والقضاء عليها على عدة مراحل”.

وسخر عمرو أديب من هدنة الـ 4 ساعات بقوله “إسرائيل أكبر هدنة بالنسبة ليهم 4 ساعات وبعد كده تضرب تاني”.

وعن القمة العربية غدا السبت، علق “الناس لديها أمل في القمة العربية التاريخية، يجب رؤية رفض واضح وعنيف وقوي لما يحدث في قطاع غزة”.

وشدد “يجب وجود الحد الأدنى من طرق مساندة أهل قطاع غزة، من خلال توفير غطاء عربي لإرسال المساعدات، وتعزيز الدور المصري في إدخال المساعدات”.

وأشار إلى دور المملكة العربية السعودية من خلال تدشين حملة تبرعات أهلية، وصلت إلى نصف مليار ريال سعودي، بجانب إرسال مجموعة طائرات تحمل مساعدات.