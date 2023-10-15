عمرو أديب عن تأييد فيسبوك لإسرائيل بعد مسحه 750 ألف منشور بسبب دعم فلسطين “العالم كله تحت سيطرة إسرائيلية يهودية”

علق الإعلامي عمرو أديب خلال حلقته في برنامج الحكاية المذاع عبر شاشة قناة mbc مصر، عن العقوبات التي يتعرض لها عدد من الإعلاميين والصحفيين والكتاب والناشرين بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، مستشهداً بما حدث مع اتحاد الكتاب العرب في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بعد إلغاء تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي.

عمرو أديب عبر برنامج الحكاية

وتطرق عمرو أديب في حديثه أيضاً عن ما قامت به منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، من حذف ما يقرب من 750 ألف منشور عن دعم القضية الفلسطينية بحجة الخروج عن السياق، موضحاً أنه يبدوا أن إسرائيل مسيطرة على غالبية العالم المتقدم والمؤثر، متسائلاً ماذا تقدم إسرائيل للعالم.

هذا ومن المؤكد أنه ليست منصة ميتا فقط هي التي تدعم إسرائيل بل إن هناك أيضاً العديد من المنصات الإلكترونية وكبرى الشركات الدولية والعلامات التجارية والقنوات الفضائية التي أعلنت دعمها لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.