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عماري عبد العظيم: هناك بطء في استجابة بعض المسؤولين في التفاعل مع زيارة رئيس فرنسا للحسين

صلاح عريان

أكد عماري عبد العظيم، الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية سابقًا، على أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنطقة الحسين وخان الخليلي، بدعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أنها رسالة واضحة من الرئيس السيسي تشير إلى جدية الدولة في دعم السياحة، إلا أنه في المقابل هناك بطء في استجابة بعض المسؤولين في التفاعل مع هذه الفرص الترويجية.

وشدد “عبدالعظيم”، خلال حواره مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج “مراسي”، المُذاع عبر شاشة “النهار”، على أن مصر تملك حاليًا أدوات قوية مثل الذكاء الاصطناعي، تقنية الهولوغرام، وسائل التواصل الاجتماعي، وشباب مبدع قادر على الابتكار، مطالبًا بـ”تفاعل أكبر بكثير من الجهات المختصة”.

وتابع: “أهمية تقييم أداء القائمين على ملف الترويج السياحي دوريًا، من لا يحقق إنجازات ملموسة يجب استبداله بخبرات جديدة تستطيع مواكبة التحول الرقمي، وربط ذلك مباشرة بهدف الدولة في زيادة عدد السياح بحلول عام 2030″.

 


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عن الكاتب:
صلاح عريان

محرر صحفي ومعد برامج ... حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ... للتواصل واتس آب 01123477757

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