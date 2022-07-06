عليها جزء من العاصمة وصورة لملكة.. شكل العشره جنيه الجديده بعد طرحها أمام العملاء بالبنوك

لا صوت يعلو فوق صوت شكل العشره جنيه الجديد، حيث تزايد البحث عنها من قبل المقيمين داخل المواطنين داخل جمهورية مصر العربية نظرا لأنها قد صدر منها فئة بلاستيكية خلال الساعات القليلة الماضية، وفقا لما أعلنته الجهات المسؤولة، الأمر الذي جعلها تتواجد على قائمة مؤشرات بحث المصريين حتى يروها بعدما أكد البنك المركزي المصري إصدار فئة 10 جنيهات المصنوعة من بوليمر، وهي بلاستيكية، وعمل البنك على تسليم كافة البنوك في كل أنحاء مصر.

حيث أعلنت مجموعة من البنوك التي استلام حصصها المقررة من البنك وفقا لعدد الفروع، أما عن موعد طرح العشرة جنيه البوليمر فسوف تبدأ منذ اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو من العام 2022، على كل العملاء لتعمل جنبا إلى جنب مع العملة الورقية، حيث يتواجد عليها اسم محافظ البنك المركزي المصري، طارق حسن عامر وسوف يتم توزيعها قبل بدء أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع موسم العيدية الذي يفصلنا عنه عدة أيام فقط، ويتواجد صورتان على الفئة البلاستيكية الجديدة التي تم توزيعها حاليا في فروع البنوك الحكومية الكبرى.

شكل العشره جنيه الجديده

شكل العشره جنيه الجديد، جملة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث على المحركات العالمية، حيث يبحث المواطنين عنها لرؤيتها عقب طرحها، بعد ساعات من بيان البنك المركزي المصري، أكد المركزي المصري في بيان الخاص بالفئة البلاستيكية الجديدة على بداية طرحها، أمس الثلاثاء، الموافق 5 يوليو من العام 2022، لكافة البنوك، بينما تتاح لكافة العملاء اليوم الأربعاء، بعد إنتاجها في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوط إنتاج البنكنوت بدار الطباعة الجديدة.

موعد تداول العشره جنيه الجديده

أما شكل العشره جنيه الجديده حصد نال الكثيرين ممن رأوها وتداولها النشطاء الخبراء داخل مصر على نطاق واسع، وظهر في خلفية العشرة جنيه الجديدة مسجد الفتاح العليم حيث كان له طابع عصري مبتكر، الموجود داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الرسوم التي الفرعونية بجانب معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الجديدة، ومن التاريخ الفرعوني وضعت صورة تمثال حتشبسوت، رغبة في ذكر هوية مصر القديمة.

قالت البنوك في بيانات عدة صدرت عنها، إنها ذهبت أمس الثلاثاء إلى مقر البنك المركزي المصري، وتمكن كل بنك من الحصول على حصصه من فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية الجديدة، لإتاحتها للعملاء في الفروع اليوم الأربعاء، بعد قرار صدور العملات الجديدة رسميا، وأكد البنك المركزي أنه العملة الورقية القديمة سوف يتم تداوالها جنبا إلى جنب مع العملة البلاستيكية الجديدة، ويمكنك أن تحصل عليها عن طريق شبكة فروع البنوك الموجودة في كل محافظات مصر.